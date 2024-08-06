Для Турецко-азербайджанского университета выбрали здание

Турецко-азербайджанский университет будет функционировать в бывшем здании Бакинской Высшей нефтяной школы.

Как сообщает Day.Az, об этом во вторник в ответ на запрос Trend сказал пресс-секретарь Государственного агентства по науке и высшему образованию Парвиз Алиев.

Было отмечено, что Турецко-азербайджанский университет объявляет набор студентов на 2024-2025 учебный год по компьютерной, промышленной и пищевой инженерии. Абитуриенты смогут выбрать эти специальности, приняв участие в процедуре выбора специальностей с 9 по 19 августа.

Отметим, что министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар подписали "Меморандум о взаимопонимании между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики "О создании Турецко-азербайджанского университета".

16 апреля Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики "О создании Турецко-азербайджанского университета (ТАУ)".

На начальном этапе в Турецко-азербайджанский университет планируется прием 100 студентов. Ежегодно план приема предусматривает дополнительно 100-200 мест. Обучение в этом вузе будет бесплатным и организовано на английском и турецком языках.

Преподавательский состав будет выбран из представителей Стамбульского технического университета, Ближневосточного технического университета и Университета Хаджеттепе. Они регулярно будут приезжать в Азербайджан.

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