На конкурс выставлены автобусные маршруты на освобожденные территории

Азербайджанское агентство наземного транспорта в рамках мер, связанных с повышением качества пассажирских перевозок, выставляет на конкурс междугородние автобусные маршруты Баку-Лачин, Баку-Ханкенди-Лачин, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан, Баку-Губадлы, Сумгайыт-Губадлы, Мингячевир-Лачин, Горадиз-Лачин, Ходжалы-Шуша, Ханкенди-Шуша, Ханкенди-Малыбейли, Ханкенди-Лачин, Ходжалы-Лачин, Нафталан-Суговушан и внутригородской маршрут №4 города Барда.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на агентство, конкурс проводится в соответствии с законом" Об автомобильном транспорте", "Порядком проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденным решением №52 Кабинета министров Азербайджана от 3 апреля 2009 года.

"Документы для участия в конкурсе будут приниматься до 17:00 6 сентября в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (адрес: город Баку, улица Г. Мамедова, 5; контактное лицо - Эльсевяр Гадимов, телефон: 050-855-53-55; электронная почта: [email protected]).

Было отмечено, что наряду с основными автобусами, на конкурс должны быть представлены и резервные.

Предложения претендентов будут рассмотрены комиссией по 5 лотам в направлениях Баку-Лачин ("Zəfər Yolu"), Баку-Ханкенди-Лачин, Баку-Лачин (дорога Лачин-Хакари-Зангилан), Баку-Джебраил, Баку-Зангилан (село Агалы) 24 сентября; по 4 лотам: Баку-Губадлы, Сумгайыт-Губадлы, Мингячевир-Лачин и Горадиз-Лачин - 27 сентября, 1 октября - по 4 лотам в направлениях Ходжалы-Шуша, Ханкенди-Шуша, Ханкенди-Малыбейли и Ханкенди-Лачин; по 3 лотам - внутригородской автобусный маршрут № 4 города Барда, а также в направлениях Ходжалы-Лачин и Нафталан-Суговушан - 4 октября.

Информацию о расписаниях маршрутов по участкам можно получить по ссылке.

Междугородные (межрайонные) и внутригородские (внутрирайонные) маршрутные линии представляются на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и комфорта обслуживания в сфере пассажирских перевозок, говорится в сообщении агентства.

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