В результате тяжелого ДТП в Шеки погибли два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомагистрали Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией, проходящем через село Чайгарагоюнлу Шекинского района.

По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в грузовик.

В результате аварии два человека погибли на месте происшествия, есть пострадавший. На месте происшествия работают спасатели МЧС.

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