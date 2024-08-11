https://news.day.az/society/1681321.html Тяжелое ДТП в Шеки, есть погибшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Шеки, есть погибшие - ФОТО
В результате тяжелого ДТП в Шеки погибли два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомагистрали Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией, проходящем через село Чайгарагоюнлу Шекинского района.
По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в грузовик.
В результате аварии два человека погибли на месте происшествия, есть пострадавший. На месте происшествия работают спасатели МЧС.
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