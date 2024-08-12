Вниманию водителей

- на этой трассе будет ограничено движение

16 августа с 06:00 до 19:00 в связи с проведением ремонтных работ движение автотранспортных средств на участке 20.32-23.22 км автомобильной дороги Баку - Шамахы - Евлах будет полностью ограничено.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и в указанный период воспользоваться альтернативными маршрутами в соответствии с направлениями движения", - говорится в сообщении.

Отметим, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) проводит ремонтные работы на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы, на участке от улицы Ковкаб Сафаралиевой до улицы Рашида Бейбутова.

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