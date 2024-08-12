Депутат об изменениях в Трудовом кодексе Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Трудовой кодекс. Согласно указу, изменяется порядок заключения трудового договора в Азербайджане, осуществляется переход с бумажных носителей на электронные.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что по закону трудовой договор будет заключен в форме электронного документа, а уведомление будет аннулировано. Таким образом, трудовые книжки, содержащие информацию в электронной информационной системе, будут переданы работодателями работникам. Перевод трудовых договоров, заключенных до дня вступления в силу настоящего закона, в форму электронного документа будет осуществляться в соответствии с этапами, определенными соответствующим органом исполнительной власти.

"Новые изменения послужат совершенствованию нормативных правовых актов, определяющих правовые основы расширения цифровых услуг в сферах трудовых отношений, индивидуального учета в системе государственного социального страхования и занятости. Изменения и усовершенствованная подсистема позволят проводить анализ на основе точных показателей баланса рабочей силы, предполагаемого объема и распределения спроса и предложения на рабочую силу.

В соответствии с этим, внедрение цифрового управления через единую платформу в сферах труда, личного учета и занятости в системе государственного социального страхования облегчит обмен информацией в рамках административного производства со стороны других административных органов, что приведет к устранению случаев, способствующих промедлению, мошенничеству, коррупции в этой сфере", - говорится в публикации В.Байрамова.

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