В Шеки задержаны наркоторговцы - изъято оружие и боеприпасы - ФОТО
Сотрудники Шекинского городского отдела полиции провели операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы, а также занимающихся продажей и выращиванием наркотических средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий был задержан 33-летний житель района Эльвин Гусейнзаде.
В его автомобиле были обнаружены автомат Калашникова, магазин и 29 патронов, а также марихуана.
Задержанный заявил, что перевозил огнестрельное оружие в транспортном средстве с целью продажи.
В ходе другой операции был задержан Мирсеид Агабабаев, занимавшийся продажей наркотиков и ранее неоднократно судимый за аналогичные деяния. У него было обнаружено 2 кг марихуаны и выращенные им растения конопли.
По фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
Отметим, что недавно сотрудники отдела полиции города Лиман в ходе проведенных мероприятий задержали Эльшана Гусейнова, организовавшего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
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