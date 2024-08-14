В Шеки задержаны наркоторговцы

Сотрудники Шекинского городского отдела полиции провели операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы, а также занимающихся продажей и выращиванием наркотических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий был задержан 33-летний житель района Эльвин Гусейнзаде.

В его автомобиле были обнаружены автомат Калашникова, магазин и 29 патронов, а также марихуана.

Задержанный заявил, что перевозил огнестрельное оружие в транспортном средстве с целью продажи.

В ходе другой операции был задержан Мирсеид Агабабаев, занимавшийся продажей наркотиков и ранее неоднократно судимый за аналогичные деяния. У него было обнаружено 2 кг марихуаны и выращенные им растения конопли.

По фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

Отметим, что недавно сотрудники отдела полиции города Лиман в ходе проведенных мероприятий задержали Эльшана Гусейнова, организовавшего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

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