Сколько Азербайджан потратил на ирригационные системы за 5 лет?

В Азербайджане существует государственная поддержка интенсивного развития сельского хозяйства. Для стимулирования внедрения современных систем орошения применяются различные льготы и субсидии. За последние 5 лет на строительство оросительных систем на площади 38,2 тысячи гектаров было выделено 93,3 миллиона манатов субсидий.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова в ходе круглого стола COP29 на тему "Роль систем управления водными ресурсами в устойчивом к изменению климата сельском хозяйстве".

Она отметила, что тесное сотрудничество с фермерами и поддержка их в принятии климатически устойчивых подходов могут ускорить этот процесс.

"Способность фермеров эффективно использовать свои водные ресурсы и адаптироваться к изменениям климата - решающие шаги для устойчивого развития сектора. Мероприятия в этом направлении являются одной из основных целей "Инициативы гармонии", которая будет представлена во время COP29 - 19 ноября во время Дня продовольствия, сельского хозяйства и воды. Эта инициатива направлена на предоставление сельскохозяйственным сообществам и фермерам необходимой поддержки для внедрения современных систем управления водными ресурсами и устойчивых к изменению климата подходов", - сказала И.Гадимова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!