Почему воды в Азербайджане становится все меньше?

По сравнению с показателями двух прошлых лет в снежном покрове в 2023 году наблюдаются изменения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела контроля за землепользованием министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирудин Тагиев в ходе круглого стола, посвященного COP29, на тему "Роль систем управления водными ресурсами в устойчивом к изменению климата сельском хозяйстве".

Он отметил, что за последние 7 лет площади ледников на территории страны сократились в среднем на 18%.

"По сравнению с августом прошлого года площадь горных озер сократилась на 4,2%. Судя по нашим наблюдениям за последние годы, не река Кура впадает в море, а море впадает в Куру. Река Кура, берущая начало на территории Турции, не может соединиться с морем на территории Нефтчалинского района. Это со временем приведет к истощению наших водных ресурсов", - добавил он.

Следует отметить, что также стало известно, сколько воды теряет Азербайджан.

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