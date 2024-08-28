Сколько воды теряет Азербайджан?

Запасы поверхностных вод страны согласно водному балансу составляют 36 млрд м³, а в засушливые годы их объем сокращается до 22,0 млрд м³.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил начальник отдела контроля за землепользованием министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирудин Тагиев в ходе круглого стола, посвященного COP29, на тему "Роль систем управления водными ресурсами в устойчивом к изменению климата сельском хозяйстве".

Он отметил, что запасы воды в Азербайджане ограничены.

"Всего 30% годового водного баланса формируется на территории страны, а 70% - за ее пределами. Из 12 млрд м³ годового потребления воды около 7-8 млрд м³ расходуется на орошение и сельскохозяйственное снабжение, 2 млрд м³ - на другие цели (питьевую воду, производство и др.), а 3-4 млрд м³ - это потери при транспортировке. Водоснабжение 88% орошаемых площадей осуществляется за счет поверхностных водных источников, только при орошении 180 тыс. га земель и для питьевых и бытовых целей используются подземные воды.

В стране 135 водохранилищ, общий объем которых составляет 21,5 млрд. м³. На освобожденных от оккупации территориях расположено 10 водохранилищ и 17 основных рек, богатых запасами пресной воды. Среднегодовая нехватка воды в республике в обычные годы составляет 3,7 млрд. м³, а в засушливые годы - 4,75 млрд м³", - сказал он.

Следует отметить, что также стала известна сумма, которую Азербайджан потратил на ирригационные системы за последние 5 лет.

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