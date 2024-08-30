https://news.day.az/society/1685225.html Пожар в Сумгайыте
Пожар в Сумгайыте
В Сумгайыте произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в коридоре второго этажа пятиэтажного общежития сгорела верхняя часть пятилитрового газового баллона и 3 погонных метра кабеля. Во время пожара пострадал один человек. Здание было защищено от огня, пожар потушен.
Отметим, что недавно на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на объекте в Бинагадинском районе Баку.
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