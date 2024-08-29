Пожар в Баку

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на объекте в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

На место были привлечены соответствующие силы МЧС.

Пожар произошел на первом этаже двухэтажного объекта общей площадью 2990 кв. метров. Пожар был потушен за короткое время. Сгорели пустые коробки из под красок, деревянные и пластмассовые отходы на площади 40 кв. метров, большая часть объекта была защищена от огня.

Пострадавших нет.

Отметим, что недавно в Наримановском районе на пересечении проспекта Фатали хана Хойского и улицы Гасаноглу произошел пожар в одном из жилых домов.

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