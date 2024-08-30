https://news.day.az/society/1685346.html Крупный пожар в Баку - ВИДЕО
Крупный пожар в Баку - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация о пожаре на объекте в Сураханском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место привлечены соответствующие силы МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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