Крупный пожар в Баку

На горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация о пожаре на объекте в Сураханском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место привлечены соответствующие силы МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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