В Баку пройдет отборочный тур чемпионата барменов Monin Cup Azerbaijan 2024

В Bilgah Beach Hotel 7-8 сентября пройдет отборочный тур чемпионата среди барменов Monin Cup Azerbaijan 2024, победитель которого представит страну в финале престижного международного конкурса для профессиональных барменов в Бурже (Франция) в декабре этого года, сообщил Day.Az национальный директор проекта, директор Art-kofe MMC Анар Гулиев.

Финалисты Monin Cup Azerbaijan 2024 прошли предварительный отбор и примут участие в двухдневном соревновании, представив авторские коктейли, которые оценит профессиональное жюри.

"Наш конкурс помогает представителям барной индустрии показать свой талант и творчество, а также повышает престиж профессии бармена. Каждый участник должен проявить креативность и представить авторский коктейль на суд жюри. Мы проводим такие турниры с 2013 года и отправляли на международные конкурсы и мастер-классы десятки барменов. Чемпионат среди барменов является соревнованием среди миксологов. Миксология - это искусство или навык приготовления смешанных напитков, в частности коктейлей, направленные на усиление и сбалансирование различных вкусов. Для этого необходимы знания о том, как различные ингредиенты взаимодействуют при смешивании и какие ароматы они создают вместе. Во время турнира всегда проводятся мастер-классы по миксологии", - отметил Анар Гулиев

В Азербайджане Monin Cup проводится с 2013 года. Победитель представит страну в финале Monin Cup 2024 во Франции. Девиз нынешнего чемпионата - "Простота - это красота".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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