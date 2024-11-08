https://news.day.az/society/1705471.html В селе Агалы Зангиланского района отметили День Победы - ФОТО В честь Дня Победы, 8 ноября, в селе Агалы Зангиланского района прошел праздничный концерт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие собрало жителей Агалы, сотрудников различных учреждений, действующих в районе, военнослужащих и их семьи.
В селе Агалы Зангиланского района отметили День Победы - ФОТО
В честь Дня Победы, 8 ноября, в селе Агалы Зангиланского района прошел праздничный концерт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие собрало жителей Агалы, сотрудников различных учреждений, действующих в районе, военнослужащих и их семьи.
Торжественная часть началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего память шехидов, павших за территориальную целостность страны, почтили минутой молчания.
В концертной программе прозвучали музыкальные произведения, исполненные солистами Международного центра мугама.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре