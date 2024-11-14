Креативные павильоны, ковры, экспозиции на COP29 в Баку

На COP29 в Баку представлено разнообразие культур, креативность павильонов, уникальные экспозиции участников конференции.

Day.Az со ссылкой на Trend предлагает вниманию фоторепортаж из Blue Zone COP29.

Среди экспозиций - "Символы природы", где представлены археологические находки, ковры, национальная одежда Азербайджана, артефакты, а также фотографии диких животных, снятых известным американским фотожурналистом Бредом Уилсоном в Азербайджане и других странах мира. Павильоны государств-участников отражают культурные особенности, деятельность в области устойчивого развития и инновационные экологические решения, отраженные на макетах, плакатах, панно и даже коврах. Посетители могут ознакомиться с традиционными ремеслами, а также попробовать национальные блюда и напитки, принять участие в мастер-классах по национальному искусству.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.