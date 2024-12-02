Создана база данных архивных документов, принадлежащих западным азербайджанцам

Создан архив для сбора персональных анкетных данных депортированных из Западного Азербайджана и соответствующих документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

Он отметил, что созданной в то же время специальной комиссией совместно с министерством юстиции и другими структурами продолжена работа по сбору архивных документов, принадлежащих западным азербайджанцам, и сформирована соответствующая информационная база.

"Надеюсь, что в результате политики нашего государства концепция возвращения в Западный Азербайджан будет успешно реализована", - сказал Ф.Гусейнов.