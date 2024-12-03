В Азербайджане прошел тренинг в рамках проекта "Академия диаспоры - 2"

В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел четвертый тренинг, посвященный теме "Установление, поддержание и развитие связей с местными и центральными органами власти, СМИ и инфлюэнсерами в странах проживания". Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, передает Day.Az.

Тренинг сосредоточился на стратегиях взаимодействия с СМИ, которые играют важную роль в продвижении интересов и ценностей азербайджанской диаспоры в странах проживания. Ведущим тренинга стал известный специалист, руководитель Центра политических технологий Вели Алибеков, который подробно рассказал о ключевых институтах, играющих роль в коммуникации диаспоры, а также о способах исследования СМИ и эффективных методах налаживания и защиты коммуникаций.

Участники тренинга активно вовлекались в обсуждения, высказывая свои мнения и задавая вопросы эксперту по актуальным вопросам, касающимся установления связей с властями, СМИ и влиятельными личностями в странах проживания.