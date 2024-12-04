Объявлены победители творческого марафона "Молодежная столица" в городе Шуша

В городе Шуша завершился творческий марафон, организованный министерством культуры Азербайджана.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве, основными направлениями марафона, проходящего в рамках заключительных мероприятий "Молодежной столицы", стали анимация, мода, кино и дизайн.

"Творческий марафон" стал уникальной платформой, объединяющей молодые таланты из исламских стран и способствующей совместному сотрудничеству и созданию инновационных продуктов в различных творческих сферах.

Под руководством и при поддержке опытных наставников по направлениям, перечисленным в марафоне, в общей сложности 14 команд, состоящих из международных и местных участников, подготовили свои продукты в течение 24 часов.

3 декабря команды выступили с презентациями перед жюри.

После оценки жюри были объявлены результаты. Победителями марафона стали команды Little Simurg по анимации, Last night по кино, Gothica по моде и Millenium по дизайну.

Отметим, что представленный проект, руководствуясь "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", направлен на формирование у молодежи инновационного и творческого подхода.

Основные цели реализуемой в рамках стратегии программы "Творческий Азербайджан" заключаются в создании благоприятных условий для творческих индустрий и соответствующих бизнес-структур в Азербайджане, а также в поддержке экспорта продукции и услуг, созданных в этой сфере, и открытии новых потребительских рынков.

Организация марафона, направленная именно на эти цели, подтверждает перспективы формирования нового панрегионального рынка.