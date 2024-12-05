В Азербайджане начнутся ремонтные работы на двух водоканалах

В Шекинском районе Азербайджана начнутся работы по реконструкции водоканала Джейирлиарх.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Дирекция строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) приступила к подготовке. Работы будут направлены на улучшение водоснабжения земельных участков в селах района.

Выполнение этих работ было поручено компании ООО Providence Doytch, с которой заключен договор на сумму 3.568.811,01 AZN (3 миллиона 568 тысяч 811 манат 1 гяпик).

Кроме того, в Шамахе планируется проведение работ по ремонту водоканала Марзандия. Управление оросительных систем Шамахы уже приступило к подготовке. Работы включают замену грунтового покрытия канала Марзандия на бетонную облицовку на участке длиной 1,07 км (PK00+00-PK10+00), а также ремонт с установкой соответствующего оборудования.

Эти работы также были доверены компании с ограниченной ответственностью AZTİKİNTİSERVİS, с которой заключен договор на сумму 136.593,11 AZN (136 тысяч 593 маната 11 гяпик).