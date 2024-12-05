Адан Мохамуд Ахмад отметил значимость опыта, полученного участниками мероприятия в Шуше

Участники международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" выразили благодарность за предоставленный опыт, отметив дружелюбную атмосферу и гостеприимство в городе Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Адан Мохамуд Ахмад из Сомали, принимавший участие в мероприятии, подчеркнул, что как азербайджанцы, так и другие гости проявили большое тепло и дружелюбие. Он отметил, что участие в программе принесло ему ценный опыт.

Особое внимание Ахмад уделил азербайджанской кухне, подчеркнув, что еда была "бесподобной" и что для него было настоящим удовольствием попробовать новые вкусы.

Напомним, что в октябре 2023 года на 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного Форума ОИС Шуша была официально объявлена "Молодежной столицей" Организации исламского сотрудничества на 2024 год. 17 апреля 2024 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с этим важным событием.