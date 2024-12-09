Названо число кандидатов для участия на муниципальных выборах

На сегодняшний день по 77 округам, охватывающим 337 муниципалитетов, 1531 человек подал заявки о выдвижении своей кандидатуры для участия на муниципальных выборах.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании.

По его словам, не исключено, что эта цифра увеличится.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.