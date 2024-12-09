Временные перебои с подачей газа в двух районах Баку

10 декабря в некоторых частях Бинагадинского и Низаминского районов Баку ожидаются перебои в подаче газа.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз"

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что с 10:00 из-за проведения ремонтно-восстановительных работ подача газа будет временно приостановлена на отдельных участках улицы С.С.Ахундова, а также на улицах А.Кунанбаева и И.Гаджиева в Бинагадинском районе. В Низаминском районе газоснабжение будет ограничено на улице Б.Чобанзаде.