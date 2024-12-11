На что обращать внимание при покупке консервированных продуктов?

Консервированные фрукты, замороженные блюда из теста - пельмени, хингал, копченые или полуфабрикаты мясных продуктов. В последнее время в магазинах часто встречаются такие виды продуктов, передает Day.Az .

Интересно, каков спрос на такие продукты?

Замороженные продукты могут иметь разные цены в разных магазинах. Приблизительные цены следующие: 2-килограммовая упаковка замороженного картофеля-фри стоит 5-8 манатов, 400 граммов замороженных овощей - 3-4 маната, а 400 граммов замороженной домашней дюшбары предлагаются по цене 9-12 манатов.

По словам эксперта по вопросам питания Сеймура Гафарова, при покупке таких продуктов есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание.

Эксперт также отметил, что на продукте должны быть указаны соответствующие правила маркировки.

Специалисты утверждают, что чрезмерное потребление замороженных продуктов может привести к множеству проблем со здоровьем. Высокое содержание соли, сахара и трансжиров в таких продуктах может нанести вред организму.

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