https://news.day.az/society/1714763.html Когда будет готов железнодорожный и автовокзальный комплекс в Агдаме? - ОФИЦИАЛЬНО В Агдаме железнодорожный и автовокзальный комплекс будет сдан в эксплуатацию к августу следующего года. Об этом заявил председатель ОАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, сообщает Day.Az. По его словам, строительство на участке "Барда-Агдам" завершено.
Когда будет готов железнодорожный и автовокзальный комплекс в Агдаме? - ОФИЦИАЛЬНО
В Агдаме железнодорожный и автовокзальный комплекс будет сдан в эксплуатацию к августу следующего года.
Об этом заявил председатель ОАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, сообщает Day.Az.
По его словам, строительство на участке "Барда-Агдам" завершено. Сейчас продолжается возведение железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме.
"Завершение строительства комплекса ожидается к августу следующего года", - подчеркнул Рустамов.
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