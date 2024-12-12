Когда будет готов железнодорожный и автовокзальный комплекс в Агдаме?

В Агдаме железнодорожный и автовокзальный комплекс будет сдан в эксплуатацию к августу следующего года.

Об этом заявил председатель ОАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, сообщает Day.Az.

По его словам, строительство на участке "Барда-Агдам" завершено. Сейчас продолжается возведение железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме.

"Завершение строительства комплекса ожидается к августу следующего года", - подчеркнул Рустамов.