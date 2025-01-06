Стало известно количество изъятых из оборота наркотиков в декабре 2024 года
В декабре 2024 года из незаконного оборота было изъято 246 кг наркотиков и сильнодействующих препаратов.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в обзоре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана за декабрь 2024 года.
В декабре 2024 года в результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в Азербайджане было обнаружено и изъято 246 кг 496 г наркотиков, а также 833 таблетки, относящиеся к сильнодействующим наркотическим веществам.
Кроме того, в ходе борьбы с контрабандой была выявлена контрабанда на общую сумму 2 миллиона 200 тысяч 92 маната. В изъятый товар вошли лекарственные средства, спиртные напитки, табачные изделия и патроны к пистолету марки Canik 55.
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