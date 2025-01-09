В Баку пропала 18-летняя девушка

В поселке Маштага пропала 18-летняя девушка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница поселка Гюльсевер Гусейнова сообщила в полицию о пропаже своей дочери Рейханы Гусейновой, 2007 года рождения. Девушка покинула дом, направившись в неизвестном направлении, и больше не вернулась.

По данному факту в 14-м отделе полиции Сабунчинского районного управления полиции проводится расследование.