https://news.day.az/society/1721625.html В Баку пропала 18-летняя девушка В поселке Маштага пропала 18-летняя девушка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница поселка Гюльсевер Гусейнова сообщила в полицию о пропаже своей дочери Рейханы Гусейновой, 2007 года рождения. Девушка покинула дом, направившись в неизвестном направлении, и больше не вернулась.
В Баку пропала 18-летняя девушка
В поселке Маштага пропала 18-летняя девушка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница поселка Гюльсевер Гусейнова сообщила в полицию о пропаже своей дочери Рейханы Гусейновой, 2007 года рождения. Девушка покинула дом, направившись в неизвестном направлении, и больше не вернулась.
По данному факту в 14-м отделе полиции Сабунчинского районного управления полиции проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре