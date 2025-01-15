В регионах Азербайджана активизировались оползни - некоторые дома под угрозой - ВИДЕО
В последнее время увеличение осадков привело к усилению оползней в регионах Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, в городе Шеки, в 18-м районе, был зафиксирован оползень. Для некоторых домов района возникла угроза. На стенах появились большие трещины.
В Шекинской районной исполнительной власти сообщили, что в связи с обращением Мамедова Тейюба Салман оглу, который проживает в этом районе, была проведена проверка на месте, и направлены соответствующие меры для дальнейших действий.
С участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства экологии и природных ресурсов был проведен осмотр территории, составлен соответствующий акт.
Также имеется информация о том, что в селе Гонагкенд Шамахинского района произошел оползень. На дороге возникли просадки асфальтового покрытия.
Отмечается, что в настоящее время движение машин продолжается, и в случае возникновения проблем привлекается техника.
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