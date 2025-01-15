В регионах Азербайджана активизировались оползни

В последнее время увеличение осадков привело к усилению оползней в регионах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, в городе Шеки, в 18-м районе, был зафиксирован оползень. Для некоторых домов района возникла угроза. На стенах появились большие трещины.

В Шекинской районной исполнительной власти сообщили, что в связи с обращением Мамедова Тейюба Салман оглу, который проживает в этом районе, была проведена проверка на месте, и направлены соответствующие меры для дальнейших действий.

С участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства экологии и природных ресурсов был проведен осмотр территории, составлен соответствующий акт.

Также имеется информация о том, что в селе Гонагкенд Шамахинского района произошел оползень. На дороге возникли просадки асфальтового покрытия.

Отмечается, что в настоящее время движение машин продолжается, и в случае возникновения проблем привлекается техника.

Подробнее - в сюжете: