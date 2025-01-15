СК РФ о ходе расследования крушения самолета AZAL

Следствие по делу о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Актау назначило комплексную комиссионную судебную экспертизу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза", - сказала Петренко в среду журналистам.

Она отметила, что "следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии".

"Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза", - сказала Петренко.

По ее словам, "изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства".

"Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна", - сказала представитель СКР.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау.

На борту разбившегося самолета Embraer 190 находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения