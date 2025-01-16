В этом районе Баку снесут старые дома

В Баку планируется снос жилых домов, расположенных рядом с рынком Кешля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в этом районе уже проведены необходимые измерения. Однако хозяева домов утверждают, что им пока не предоставили точной информации о будущих работах.

В Исполнительной власти Наримановского района уточнили, что ответственным за этот проект является Государственное агентство автомобильных дорог.

Представители агентства сообщили Xəzər Xəbər, что компенсации для жителей будут выплачены до начала сноса домов в соответствии с действующими нормами законодательства.