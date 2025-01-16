https://news.day.az/society/1723322.html В этом районе Баку снесут старые дома - жильцы получат компенсацию - ВИДЕО В Баку планируется снос жилых домов, расположенных рядом с рынком Кешля. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в этом районе уже проведены необходимые измерения. Однако владельцы домов утверждают, что им пока не предоставили точной информации о будущих работах.
В этом районе Баку снесут старые дома - жильцы получат компенсацию - ВИДЕО
В Баку планируется снос жилых домов, расположенных рядом с рынком Кешля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в этом районе уже проведены необходимые измерения. Однако хозяева домов утверждают, что им пока не предоставили точной информации о будущих работах.
В Исполнительной власти Наримановского района уточнили, что ответственным за этот проект является Государственное агентство автомобильных дорог.
Представители агентства сообщили Xəzər Xəbər, что компенсации для жителей будут выплачены до начала сноса домов в соответствии с действующими нормами законодательства.
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