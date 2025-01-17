Переполненность на одном из автобусных маршрутов угрожает жизни пассажиров

Жители пригородов Баку, ежедневно добирающиеся в центр города, жалуются на переполненность автобусов маршрута №105, который соединяет станцию метро "Нефтчиляр" с поселком Балаханы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, из-за нехватки мест пассажиры вынуждены ехать у открытых дверей, держа за поручни. Вдобавок к этому, они выражают недовольство большими перерывами между рейсами.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) заявили, что на маршруте №105, который временно обслуживает компания Azlənd plaza, работает 16 автобусов с интервалом в 10 минут.

"Перевозчику поручено скорректировать количество автобусов и их расписание в зависимости от пассажиропотока", - сообщается в заявлении Агентства.

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