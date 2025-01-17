В Гяндже закрыли птицеперерабатывающее предприятие

В Гяндже остановлена продажа продукции птицеводства, обработанной в условиях антисанитарии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), специалисты агентства провели инспекцию на одном из птицеперерабатывающих предприятий, расположенном на улице З.Алиевой, 281.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения требований пищевой безопасности. Предприятие не располагало зонами с необходимым оборудованием для приемки, хранения, переработки и реализации сырья. Все этапы переработки продукции проводились в одном помещении, а хранение осуществлялось в условиях антисанитарии. Также установлено, что сотрудники не проходили обязательный медицинский осмотр. Кроме того, выявлен ряд других нарушений.

В результате деятельность предприятия была приостановлена, а незаконно произведенная продукция изъята из оборота. Отобранные образцы отправлены на лабораторные исследования. В отношении владельца предприятия составлен административный протокол, а работа компании ограничена.

Ранее из-за выявленных нарушений также был закрыт завод по производству напитков.