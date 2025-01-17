https://news.day.az/society/1723641.html В Азербайджане увеличилась численность населения Численность населения Азербайджана с начала прошлого года увеличилась на 41 232 человека, или на 0,4 процента, до 10 222 002 человек по состоянию на 1 декабря 2024 года. Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
В Азербайджане увеличилась численность населения
Численность населения Азербайджана с начала прошлого года увеличилась на 41 232 человека, или на 0,4 процента, до 10 222 002 человек по состоянию на 1 декабря 2024 года.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
Согласно информации, 54,5 процента населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители. 49,8 процента составляют мужчины, 50,2 процента - женщины.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вырастут зарплаты более 700 тысяч человек.
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