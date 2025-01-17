В Азербайджане увеличилась численность населения

Численность населения Азербайджана с начала прошлого года увеличилась на 41 232 человека, или на 0,4 процента, до 10 222 002 человек по состоянию на 1 декабря 2024 года.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, 54,5 процента населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители. 49,8 процента составляют мужчины, 50,2 процента - женщины.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вырастут зарплаты более 700 тысяч человек.