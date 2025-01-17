Новые вакансии в Карабахе

Государственные центры занятости Карабаха опубликовали список вакансий с разнообразными уровнями заработной платы, который привлек значительное внимание со стороны людей, ищущих работу.

Как сообщает Day.Az, в настоящее время на освобожденных территориях открыты вакансии по различным специальностям.

Вакансии в основном касаются сфер обслуживания и строительства. Государственное агентство занятости предлагает рабочие места в таких районах, как Агдам, Лачин, Кельбаджар, а также в Ханкенди. Заработная плата варьируется от 350 до 1200 манатов.

При наборе на эти позиции преимущество отдается гражданам, имеющим статус вынужденных переселенцев. Резюме следует отправлять на электронный адрес: [email protected], указав название вакансии в теме письма.

Посмотреть все вакансии можно по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/qarabagda-is-imkanlari