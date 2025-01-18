Смертельное ДТП в Самухе

В Самухе произошла дорожная транспортное проишествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на территории района.

Легковой автомобиль столкнулся с телегой. Мужчина средних лет, находившийся в телеге, был доставлен в больницу, однако он скончался. По факту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Баку пешеход чудом спасся от смерти.