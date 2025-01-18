https://news.day.az/society/1723739.html Смертельное ДТП в Самухе В Самухе произошла дорожная транспортное проишествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на территории района. Легковой автомобиль столкнулся с телегой. Мужчина средних лет, находившийся в телеге, был доставлен в больницу, однако он скончался. По факту проводится расследование.
Смертельное ДТП в Самухе
В Самухе произошла дорожная транспортное проишествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на территории района.
Легковой автомобиль столкнулся с телегой. Мужчина средних лет, находившийся в телеге, был доставлен в больницу, однако он скончался. По факту проводится расследование.
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