В Баку пешеход чудом спасся от смерти

На перекрестке улиц Джейхуна Гаджибейли и Мирасадуллы Миргасымова в Баку вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. Пешеход, который переходил дорогу, в последний момент избежал трагедии. После аварии на перекрестке перестал работать пешеходный светофор.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Еще один инцидент произошел на пересечении бинагадинского шоссе с мехдиабадской дорогой. В этой аварии также был поврежден транспортный светофор.

"К сожалению, водители, пренебрегающие правилами дорожного движения, превышающие скорость и допускающие другие нарушения, провоцируют аварии, которые приводят к повреждению светофорных систем. Замена вышедших из строя светофоров требует времени, что, естественно, создает неудобства для водителей и пешеходов. Мы настоятельно призываем соблюдать скоростной режим и правила движения, особенно на перекрестках", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что авария в Баку вызвала пробку на дороге.