https://news.day.az/society/1723543.html Авария в Баку вызвала пробку на дороге - ВИДЕО Вчера, на аэропортовском шоссе в Баку, произошла авария. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. В результате ДТП движение в направлении Международного аэропорта имени Гейдара Алиева оказалось затруднено из-за образовавшейся пробки.
Авария в Баку вызвала пробку на дороге - ВИДЕО
Вчера на аэропортовском шоссе в Баку произошла авария.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
В результате ДТП движение в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев оказалось затруднено из-за образовавшейся пробки.
Ранее мы сообщали, что в Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
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