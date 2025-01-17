Авария в Баку вызвала пробку на дороге

Вчера на аэропортовском шоссе в Баку произошла авария.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

В результате ДТП движение в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев оказалось затруднено из-за образовавшейся пробки.

Ранее мы сообщали, что в Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.