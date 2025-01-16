https://news.day.az/society/1723448.html Тяжелая авария в Сумгайыте - есть погибшие - ФОТО В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на улице Сюльх в Сумгайыте. Автомобиль марки "Hyundai" столкнулся с автомашиной марки "KIA". В результате два человека погибли на месте происшествия.
Тяжелая авария в Сумгайыте - есть погибшие - ФОТО
В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на улице Сюльх в Сумгайыте.
Автомобиль марки "Hyundai" столкнулся с автомашиной марки "KIA".
В результате два человека погибли на месте происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Уджарском районе произошла цепная авария с участием грузового и легковых автомобилей.
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