Тяжелая авария в Сумгайыте

В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на улице Сюльх в Сумгайыте.

Автомобиль марки "Hyundai" столкнулся с автомашиной марки "KIA".

В результате два человека погибли на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Уджарском районе произошла цепная авария с участием грузового и легковых автомобилей.