В Имишли автомобиль сбил насмерть школьников

На территории Имишлинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, автомобиль ГДП в результате выезда на его полосу другого транспортного средства врезался в школьников на обочине дороги. Двое из детей погибли, а другие и водитель были доставлены в больницу. Погибшие являлись племянниками сотрудника полиции, совершившего аварию.

По факту возбуждено уголовное дело, органами полиции и прокуратуры проводится расследование.