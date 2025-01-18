https://news.day.az/society/1723862.html В Имишли автомобиль сбил насмерть школьников - ВИДЕО В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступила информация о том, что 18 января примерно в 12:50 на территории села Ялавач Имишлинского района автомобиль сбил пешеходов. На запрос АПА в TƏBİB, по вызову на место происшествия были направлены 2 бригады скорой медицинской помощи, передает Day.Az.
В Имишли автомобиль сбил насмерть школьников - ВИДЕО
На территории Имишлинского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, автомобиль ГДП в результате выезда на его полосу другого транспортного средства врезался в школьников на обочине дороги. Двое из детей погибли, а другие и водитель были доставлены в больницу. Погибшие являлись племянниками сотрудника полиции, совершившего аварию.
По факту возбуждено уголовное дело, органами полиции и прокуратуры проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре