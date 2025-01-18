https://news.day.az/society/1723892.html Задержан мошенник, присвоивший деньги семьи Хокумы Алиевой - ФОТО МВД Азербайджана раскрыло кражу с карты отца Национального героя Хёкюмы Алиевой. Узнайте детали дела и меры, предпринятые правоохранителями.
Задержан мошенник, присвоивший деньги семьи Хокумы Алиевой - ФОТО
Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана выявили подозреваемого, присвоившего деньги у Джалила Алиева - отца Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе оперативных мероприятий был задержан 28-летний Айяз Айдын оглу Искендеров.
Следствие также установило, что задержанный имел связи с гражданами других стран. Они объявлены в розыск.
Расследование продолжается для выявления всех обстоятельств преступления.
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