Задержан мошенник, присвоивший деньги семьи Хокумы Алиевой

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана выявили подозреваемого, присвоившего деньги у Джалила Алиева - отца Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе оперативных мероприятий был задержан 28-летний Айяз Айдын оглу Искендеров.

Следствие также установило, что задержанный имел связи с гражданами других стран. Они объявлены в розыск.

Расследование продолжается для выявления всех обстоятельств преступления.