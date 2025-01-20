В Баку определены концептуальные места для новых станций метро

До конца 2030 года в Баку будет построено 10 новых станций метро, в результате чего количество пересадочных станций увеличится до 4.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью журналистам на станции метро "20 Января" сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов.

Он отметил, что это одно из мероприятий, направленных на улучшение общей мобильности города Баку.

"Были проанализированы миллионы данных, полученных из различных источников, определены маршруты движения жителей столицы, а также причины плотности пассажиропотока и способы решения проблем скопления. В целом, был разработан план мобильности города Баку, который охватывает все сферы общественного транспорта", - сказал он.

В.Асланов также добавил, что концептуальные местоположения 10 новых станций уже определены.