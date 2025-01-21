Генпрокуратура о смертельном ДТП в Имишли

По факту произошедшего 18 января дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом с участием автомобиля Mercedes-Benz и автомобиля Государственной дорожной полиции BMW на территории города Имишли в прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.

Как сообщает Day.Az, выявлены основательные подозрения в том, что житель района Бейляр Байрамлы 2008 г.р., угнав автомобиль родственника "Mercedes Benz 190" (30-BH-904), не имея при этом права на вождение транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибли 2 человека, один получил тяжелые травмы, после чего пытался скрыться с места происшествия.

Бейляр Байрамлы признан виновным по статьям 185.1, 263-1.4, 264, решением Имишлинского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.