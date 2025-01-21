В бакинском метро увеличены размеры штрафов за нарушения правил пользования метрополитеном.

Как сообщает Day.Az, в соответствии со статьей 306 Кодекса об административных правонарушениях, штрафы за загрязнение станций, переходов, платформ, эскалаторов и вагонов, а также за нанесение надписей на их поверхности увеличены с 15 до 200 манатов, что превышает предыдущую сумму в 13,3 раза.

Также штраф за бросание предметов на железнодорожные пути вырос с 30 до 200 манатов, что составляет рост в 6,7 раза.

Некоторые штрафы остались без изменений. Например, за размещение предметов на поручнях эскалатора штраф составляет 20 манатов. За такие нарушения, как несанкционированное нажатие кнопки "Стоп", курение, открытие дверей вагона в движении, задержка движения поезда, самовольный спуск на рельсы или проникновение в туннели и служебные помещения, предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

Кроме того, штраф за несанкционированное подключение электрических устройств к сети метрополитена составляет 70 манатов, а за разжигание огня на расстоянии менее 25 метров от вентиляционных шахт - 100 манатов.

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вюсал Асланов сообщил журналистам, что в прошлом году за нарушения правил было привлечено к административной ответственности 374 человека.