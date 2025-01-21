https://news.day.az/society/1724492.html Названа дата очередного заседания суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении Очередное заседание суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении, состоится 27 января. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Названа дата очередного заседания суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении
Очередное заседание суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении, состоится 27 января.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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