Названа дата очередного заседания суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении

Очередное заседание суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении, состоится 27 января.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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