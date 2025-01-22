На двух дорогах в Баку затруднено движение

Две аварии, произошедшие одна за другой на дорогах в Баку, стали причиной образования транспортного затора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интеллектуальный центр управления транспортом Министерства внутренних дел, инциденты были зафиксированы на пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг.

Несмотря на то, что аварии произошли в непиковое время, они вызвали значительное скопление транспорта в направлении станции метро "Кероглу", что привело к задержке движения.