https://news.day.az/society/1724862.html Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).
Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).
20 января в 20:01 в зоне ответственности Лянкяранского пограничного отряда Службы пограничных войск ГПС в результате оперативно-войсковых мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы была предотвращена попытка контрабандного ввоза с территории Исламской Республики Иран в Азербайджан наркотических средств общим весом 80 килограммов 685 граммов.
В изъятой партии было обнаружено:
- 77 кг 645 г марихуаны,
- 3 кг 35 г героина,
- 5 г опия,
- 1000 таблеток наркотического метадона M-40,
- 245 различных таблеток с наркотическим содержанием.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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