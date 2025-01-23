Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

20 января в 20:01 в зоне ответственности Лянкяранского пограничного отряда Службы пограничных войск ГПС в результате оперативно-войсковых мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы была предотвращена попытка контрабандного ввоза с территории Исламской Республики Иран в Азербайджан наркотических средств общим весом 80 килограммов 685 граммов.

В изъятой партии было обнаружено:

77 кг 645 г марихуаны,

3 кг 35 г героина,

5 г опия,

1000 таблеток наркотического метадона M-40,

245 различных таблеток с наркотическим содержанием.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.