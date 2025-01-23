В Баку задержан 20-летний наркоторговец

Сотрудники Низаминского районного управления полиции задержали 20-летнего Вилаята Гулиева за незаконный оборот наркотических веществ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, у задержанного было обнаружено около 5 килограммов наркотиков высокой концентрации, таких как гашиш и марихуана.

В своём признании Гулиев заявил, что приобрёл наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, с целью их дальнейшей продажи.

В течение января сотрудники полиции Низаминского района провели более 40 операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота было изъято свыше 16 килограммов различных наркотических веществ. Среди задержанных шесть человек занимались непосредственной продажей наркотиков на территории столицы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся расследования.

Кроме того, за последние несколько дней в рамках профилактических и разъяснительных мероприятий жители Низаминского района добровольно сдали в полицию 8 автоматов, 3 ружья и 1 пистолет. Работа в этом направлении продолжается.