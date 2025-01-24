В Баку спасли тонущего в море мужчину

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в Хатаинском районе Баку один человек тонет в море на территории бульвара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия была направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Благодаря проведенной спасательной операции водолазы спасли тонувшего в море гражданина.