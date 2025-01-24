https://news.day.az/society/1725212.html В Баку спасли тонущего в море мужчину - ВИДЕО На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в Хатаинском районе Баку один человек тонет в море на территории бульвара.
В Баку спасли тонущего в море мужчину - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в Хатаинском районе Баку один человек тонет в море на территории бульвара.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия была направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Благодаря проведенной спасательной операции водолазы спасли тонувшего в море гражданина.
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