В Баку снова арестовали популярного тиктокера

Ровшан Сулейманзаде, более известный в TikTok как Roşka, вновь был арестован в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, блогер оказался задержан в ходе полицейской спецоперации, направленной на борьбу с пропагандой безнравственного поведения в прямых эфирах соцсетей.

В ходе судебного заседания, которое провела судья Солмаз Мустафаева из Насиминского районного суда, было принято решение об аресте Ровшана Сулейманзаде на 4 месяца.

Ему предъявлено обвинение по статьям 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Азербайджана.

Стоит отметить, что это уже второй арест блогера, который ранее был задержан на 45 суток за аналогичные правонарушения.