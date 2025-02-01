Зубная нить снижает риск инсульта?

Если регулярно чистить зубы с помощью зубной нити, может снизиться вероятность инсульта из-за оторвавшегося от сердца тромба или нарушенного сердцебиения. При этом недостаточную заботу планируют внести в список основных факторов риска наравне с несбалансированным питанием, неоптимальным графиком сна и воздействием никотина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Naked-science, специалисты из Медицинского университета Южной Каролины в США обнаружили, что привычка один или несколько раз в неделю чистить зубы зубной нитью полезна не только для полости рта, но и для сердца. Результаты исследования они представят 4 февраля на Международной конференции по инсульту в Лос-Анджелесе.

Авторы научной работы провели опрос, в котором участвовали более 6000 человек. Из тех, кто пользовался зубной нитью, у 4092 человек не было инсульта и у 4050 человек - фибрилляции предсердий, одной из разновидностей нарушения сердечного ритма. Во время исследования также учитывались следующие факторы: кровяное давление, сахарный диабет, уровень холестерина, курение, индекс массы тела, уровень образования, регулярность чистки зубов и визитов к стоматологу.