https://news.day.az/society/1727145.html В Азербайджане задержаны наркокурьеры В Бардинском районе задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков из Ирана в Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli. az, сотрудники Бардинского отдела полиции провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. В результате операции были задержаны ранее судимые Эльджан Мирзоев и Ахмед Ахмедзаде.
В Азербайджане задержаны наркокурьеры
В Бардинском районе задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli. az, сотрудники Бардинского отдела полиции провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ.
В результате операции были задержаны ранее судимые Эльджан Мирзоев и Ахмед Ахмедзаде. У них было обнаружено и изъято 5 килограммов марихуаны.
Установлено, что задержанные планировали сбывать контрабандные наркотики на территории Бардинского района.
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