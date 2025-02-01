В Азербайджане задержаны наркокурьеры

В Бардинском районе задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli. az, сотрудники Бардинского отдела полиции провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ.

В результате операции были задержаны ранее судимые Эльджан Мирзоев и Ахмед Ахмедзаде. У них было обнаружено и изъято 5 килограммов марихуаны.

Установлено, что задержанные планировали сбывать контрабандные наркотики на территории Бардинского района.